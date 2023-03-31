"На горизонте ядерные пожары": лукашенко придумал "перемирие" для Украины и рф

Белорусский диктатор хочет посадить украинских и российских политиков за стол переговоров

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, недавно согласившийся принять на хранение российское ядерное оружие, утверждает, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По его мнению, Украине и рф следует начать переговоры без предварительных условий, ведь на горизонте "мачат ядерные пожары".

Об этом он заявил во время традиционного ежегодного послания президента парламенту. Подробности передает приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул Первого".

"Все вы знаете, путь один — переговоры. Переговоры без предварительных условий", — подчеркнул политик.

Лукашенко убежден, что ядерное государство, какова россия, победить просто невозможно. Это он объясняет тем, что при угрозе развала страны российский диктатор владимир путин вполне может применить "самое страшное оружие", то есть ядерное.

"Если завтра в какой-то точке планеты разразится малейший конфликт, об Украине забудут. Никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну. Поэтому, собрав мозги в кулак, взявшись за голову, надо четко помнить всем: сесть за стол переговоров и договариваться", — отметил он.

Большинство речи александра лукашенко наполнено клише и выдумками российской пропаганды. В частности, политик заявил, будто находящиеся на передовой украинские военные "не понимают, за что воюют", и готовы договариваться с россиянами. По его мнению, на фронте среди ВСУ уже нет "националистов". Ссылаясь на определенные инсайды, лукашенко утверждает, что некоторые украинские воины даже предупреждают оккупантов, где будет нанесен следующий удар. Конечно же, все это полная выдумка с целью обелить российскую сторону.

Впрочем, на ложь богат весь выступ лукашенко. Одним из интереснейших его моментов является утверждение диктатора о подготовке Польшей нападения на Беларусь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Белоруссии объяснили возможность размещения российской "ядерши" на территории страны. Напомним, что РБ до сих пор является подписателем "Договора о нераспространении ядерного оружия".

Также мы писали об истерике лукашенко по поводу вероятной поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном от стран Запада.