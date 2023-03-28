Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

Заявление российского правителя владимира путина о том, что на территории Республики Беларусь (РБ) будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) продолжает оставаться одной из топ-тем последних дней. При этом, как утверждает путин, его белорусский коллега александр лукашенко якобы давно просил его разместить тактическое ядерное оружие на территории РБ. Хранилище для него намерены достроить к 1 июля.

Министерство иностранных дел РБ, наконец, отреагировало на "ядерный шум".

Мол, Договор о нераспространении ядерного оружия Беларусь не нарушает, потому что и обучение белорусских пилотов управлять самолетами "со специфическими боеприпасами", и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси происходит "без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям".

Формулировка, конечно, интересная. Явно писана в Кремле.

Но интересно то, что соответствующее хранилище только должны достроить. Получается, есть время всё это переиграть.

Зачем всё это россии? Ну, ей надо что-то делать, отвечать на расширение НАТО. Финляндия уже практически вошла, Швеция – на подходе.

При этом надо понимать, что у рф есть Калининградская область, расположенная много западнее Беларуси. И там уже есть ядерное оружие.

Но когда нет особых вариантов шантажа, надо шантажировать хоть чем-то. В том числе – размещением ядерного тактического оружия в Беларуси.

Что до достаточно сдержанной реакции на всё это Китая – тут ситуация пока туманная. Мы не знаем, о чём в итоге договорились в Москве китайский и российский лидеры.

И существует точка зрения, что то, что рф делает в Беларуси, Китай делает в Северной Корее. Этакие прокси, на которых можно, в случае чего, сбросить те или иные проблемы. Типа – это не мы, а они.

Критического изменения ситуации касательно глобальной безопасности даже при переносе части российского ТЯО в Беларусь не произойдет. Потому что планов применять такого рода оружия на поле боя в той же Украину у рф точно нет. Так считают практически все аналитики. Потому что последствия будут катастрофическими для самой россии.

Что касается Беларуси, она особо дергаться не может. Слишком зависит от рф. Понятно, что к ней прилетят новые санкции. Но она и так давно под ним, еще с 2020 года. Имея выход на российский рынок и возможность получать дешевые российские энергоносители, белорусский режим не особо переживает из-за западных санкций.