Планы путина разместить ядерное оружие в Беларуси обсудят на Совбезе ООН: когда заседание

На необходимости провести заседание накануне настаивала Украина

Совет безопасности ООН намерен провести заседание относительно намерений россии разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как сообщил во время брифинга в понедельник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, соответствующая встреча должна состояться до конца текущей недели.

"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН ядерному оружию в Беларуси — ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", — сказал представитель генсека организации.

Как сообщалось ранее, 25 марта российский диктатор владимир путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. После этого в МИД Украины сообщили, что это нарушают положения Договора о нераспространении оружия массового поражения (ДНЯО), а также подрывают архитектуру ядерной безопасности.

На Западе в свою очередь напомнили, что ядерная риторика россии безответственна, а в Китае напомнили, что ядерной войны случиться не должно.

При этом в Украине не исключили, что намерения россии связаны с желанием открыть "второй фронт" и не исключили усиления мобилизации.