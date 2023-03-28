Плани путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі обговорять на Раді безпеки ООН: коли засідання

На необхідності провести засідання напередодні наполягала Україна

Рада безпеки ООН має намір провести засідання щодо намірів росії розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як повідомив під час брифінгу у понеділок представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, відповідна зустріч має відбутися до кінця поточного тижня.

"Наскільки мені відомо, засідання (Ради безпеки ООН ядерної зброї в Білорусі — ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до самої Ради Безпеки", — сказав представник генсека організації.

Як повідомлялося раніше, 25 березня російський диктатор володимир путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Після цього в МЗС України повідомили, що це порушують положення Договору про нерозповсюдження зброї масової поразки (ДНЯЗ), а також підривають архітектуру ядерної безпеки.

На Заході своєю чергою нагадали, що ядерна риторика росії безвідповідальна, а в Китаї нагадали, що ядерної війни не має статися.

При цьому в Україні не виключили, що наміри Росії пов’язані з бажанням відкрити другий фронт і не виключили посилення мобілізації.