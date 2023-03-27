Зупинити рф, ввести санкції чи не звертати уваги. Як світ реагує на ядерний шантаж путіна

У Литві, здається, вже втомилися від шантажу росії

Погрози російського диктатора володимира путіна розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю викликали гнів серед західних та українських політиків. Не дуже зрозуміли такі наміри й у Китаї.

"Телеграф" розповідає, що відповіли на чергову серію ядерного шантажу у світі:

Китай: ядерну війну неможливо виграти

Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що у ядерній війні немає переможців та закликала зосередитись на дипломатичному врегулюванні, передає Guancha.

"У січні минулого року лідери п’яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій ішлося про неможливість виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики", — сказала Мао.

Вона підкреслила, що усі сторони мають зосередитися на дипломатичних зусиллях для мирного врегулювання "української кризи" і працювати разом.

США не бачать ознак підготовки до застосування ядерки

Офіційний Вашингтон применшив побоювання щодо ядерної ескалації. Так, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зараз немає жодних ознак того, що москва планує застосувати свою ядерну зброю.

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що путін готується будь-яким чином застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", — сказав Кірбі.

Водночас він додав, що доведеться спостерігати та дивитися, куди це піде.

НАТО: ядерна риторика є небезпечною

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що ядерна риторика росії є небезпечною та безвідповідальною:

"Ми уважно стежимо за ситуацією, і ми не помітили жодних змін у ядерній позиції росії, які змусили б нас скорегувати нашу власну", — зазначила прессекретарка НАТО.

Лунгеску наголосила, що в Альянсі віддані захисту всіх членів блоку. росія ж постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у договорі СНО.

Європа

Берлін звинуватив путіна у ще одній спробі ядерного залякування. Представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе назвала заяву путіна "безвідповідальною" та "ескалаційною".

"Берлін розглядає заяву Москви як ще одну спробу ядерного залякування, і ми вважаємо цю риторику безвідповідальною та категорично відкидаємо її", – сказала Зассе.

Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ, пригрозив новими санкціями за наміри росії.

"Розміщення у Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу для європейської безпеки. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", — заявив Боррель.

У Польщі назвали заяву путіна "кроком до втягування країни у військову машину" країни-агресора:

"Рішення ще більше посилює напругу, пов'язану з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі, як гвинтик у російську військову машину", — написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити рф, доки вона не спричинила ядерну катастрофу.

"російський ядерний шантаж триває, оскільки путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. І знову — повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу", — написав Науседа.

А ось міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас порадив не звертати увагу:

"Не варто відволікатися на крики "що тепер?". Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Санкт-Петербург)", — заявив Анушаускас.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що рф намагається вплинути на Захід, погрожуючи ядерною зброєю, передає "РБК-Україна".

"У різних країн є різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози в плані ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв", — розповів Рейнсалу.

Київ

Голова РНБО Олексій Данілов звинуватив рф у дестабілізації Білорусі та перетворенні країни на "ядерного заручника" москви. Також Україна скликала засідання Ради безпеки ООН, МЗС закликало держави G7 та Євросоюз попередити білоруську владу про наслідки.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що це є ознакою того, що путін боїться програшу.

"Заявляючи про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що боїться програшу і все, що може зробити, це налякати тактикою", – написав Подоляк.

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня путін заявив, що москва домовилася з Мінськом щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі у відповідь на надання Україні танкових снарядів зі збідненого урану. Хоча цей тип боєприпасів і не несе жодної ядерної чи радіаційної загрози, проте в рф через це піднялася справжня істерика.