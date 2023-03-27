Остановить рф, ввести санкции или не обращать внимания. Как мир реагирует на ядерный шантаж путина

В Литве, кажется, уже устали от шантажа россии

Угрозы российского диктатора владимира путина разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие вызвали гнев среди западных и украинских политиков. Не очень поняли такие намерения и в Китае.

"Телеграф" рассказывает, что ответили на очередную серию ядерного шантажа в мире:

Китай: ядерную войну невозможно выиграть

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в ядерной войне нет победителей и призвала сосредоточиться на дипломатическом урегулировании, передает Guancha.

"В январе прошлого года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором говорилось о невозможности выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, владеющими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", — сказала Мао.

Она подчеркнула, что все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по мирному урегулированию "украинского кризиса" и работать вместе.

США не видят признаков подготовки к применению ядерки

Официальный Вашингтон уменьшил опасения ядерной эскалации. Так, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сейчас нет никаких признаков того, что москва планирует применить свое ядерное оружие.

"Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что пути готовятся каким-либо образом применить тактическое ядерное оружие в Украине", — сказал Кирби.

В то же время, он добавил, что придется наблюдать и смотреть, куда это пойдет.

НАТО: ядерная риторика опасна

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что ядерная риторика россии опасна и безответственна:

"Мы внимательно следим за ситуацией, и мы не заметили никаких изменений в ядерной позиции россии, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную", — отметила пресс-секретарь НАТО.

Лунгеску подчеркнула, что в Альянсе отданы защиты всех членов блока. россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в договоре СНВ.

Европа

Берлин обвинил путина в еще одной попытке ядерного устрашения. Представительница министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе назвала заявление путина "безответственным" и "эскалационным".

"Берлин рассматривает заявление Москвы как еще одну попытку ядерного устрашения, и мы считаем эту риторику безответственной и категорически отвергаем ее ", — сказала Зассе.

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, пригрозил новыми санкциями за намерения россии.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу для европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — заявил Боррель.

В Польше назвали заявление путина "шагом к втягиванию страны в военную машину" страны-агрессора:

"Решение еще больше усиливает напряжение, связанное с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси как винтик в российскую военную машину", — написал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить рф, пока она не повлекла за собой ядерную катастрофу.

"российский ядерный шантаж продолжается, поскольку путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. И снова — полное пренебрежение международными соглашениями. Агрессора необходимо остановить, чтобы он не вызвал ядерную катастрофу", — написал Науседа.

А вот министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посоветовал не обращать внимания:

"Не стоит отвлекаться на крики "что теперь?". Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, расположено ли это оружие к западу от наших границ (Калининград), к востоку (Беларусь) или к северу (Санкт-Петербург)", — заявил Анушаускас.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что россия пытается повлиять на Запад, угрожая ядерным оружием, передает "РБК-Украина".

"У разных стран есть разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", — рассказал Рейнсалу.

Киев

Глава СНБО Алексей Данилов обвинил рф в дестабилизации Беларуси и превращении страны в "ядерного заложника" москвы. Также Украина созвала заседание Совбеза ООН, МИД призвал государства G7 и Евросоюз предупредить белорусские власти о последствиях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что это признак того, что пути боятся проигрыша.

"Заявляя о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что боится проигрыша и все, что может сделать, это испугать тактикой ", – написал Подоляк.

Как сообщал "Телеграф", 25 марта путин заявил, что москва договорилась с Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси в ответ на предоставление Украине танковых снарядов из обедненного урана. Хотя этот тип боеприпасов и не несет никакой ядерной или радиационной угрозы, однако в россии из-за этого поднялась настоящая истерика.