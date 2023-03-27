Украина может усилить мобилизацию из-за ядерного оружия в Беларуси: Арахамия назвал цифры

Украине придется реагировать на возможную угрозу

В Украине рассказали, как наша страна собирается реагировать на появившуюся угрозу размещения ядерного оружия в Беларуси. Данное решение может открыть "второй фронт" на защиту, которого могут понадобится дополнительные силы.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Sky News.

По его словам, пока в Украине "не относятся серьезно к этим угрозам", но "опыт показал, что может быть что угодно".

"Весь мир должен быть готов. Я думаю, если это серьезно произойдет, то мы стоим перед реальным испытанием — появлением второго фронта. Это больше тысячи километров земель потенциального фронта. Это будет означать реальное испытание, чтобы мобилизовать больше людей в армию, потому что нам понадобится по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас, эти территории, по большей части, представляет из себя болота, а это означает, что прорваться через них будет сложно. Контроль над дорогами сократит возможные направления для нас", — сказал Арахамия.

Напомним, что 25 марта российский диктатор владимир путин заявил, что россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана. При этом глава кремля добавил, что россия помогает Беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер". В Украине отметили, что таким образом, рф нарушит договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН. В Китае, комментируя это информацию, подчеркнули недопустимость использования "ядерки".

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