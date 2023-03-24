Ядерная истерика набирает обороты: почему у кремля так "полыхнуло" от передачи Украине снарядов с ураном

Высшее военно-политическое руководство рф вновь запугивает мир ядерной войной

Намерения Британии предоставить Украине бронебойные снаряды вызвали у кремля очередной приступ ядерной истерики. На этот раз к запугиванию всей планеты "апокалипсисом" прибегли не только путин, медведев и шойгу, но и кремлевская марионетка лукашенко. Несмотря на то, что обедненный уран в составе боеприпасов не имеет никакого отношения к ядерному оружию, страна-террорист, похоже, твердо решила использовать этот повод для шантажа Запада.

"Телеграф" выяснял, с чем на самом деле связана неадекватная реакция кремля на рядовую военную помощь Украине, и стоит ли верить в серьезность ядерных угроз страны-террориста.

Была бы "ядерка", а повод для угроз найдется

Во вторник, 21 марта, стало известно, что кроме эскадрона основных боевых танков Challenger 2 Великобритания обеспечит Украину боеприпасами, включая бронебойные снаряды. По словам заместителя министра обороны Британии Анабель Голди, они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Эта новость вызвала нездоровый ажиотаж среди высшего военно-политического руководства россии и стала поводом для новой волны ядерных угроз не только Украине и Британии, но и всей планете. Официальной причиной для бряцания оружием стал обедненный уран, содержащийся в обещанных нам снарядах. В кремле приравняли боеприпасы с этим компонентом к ядерному оружию, заявив, что россия "будет вынуждена реагировать на ее применение".

Министр обороны рф сергей шойгу в разговоре с журналистами заявил, что до ядерного столкновения остается "все меньше и меньше ступеней", ведь поставка Украине снарядов с обедненным ураном заставит россию "серьезно задуматься над тем, чем москва может ответить".

Ядерную истерику поддержал и заместитель секретаря Совбеза рф дмитрий медведев, пригрозив миру "ядерным апокалипсисом".

Как ни странно, больше всего среди всех кремлевских марионеток от поставок снарядов в Украину "полыхнуло" у александра лукашенко. Самопровозглашенный президент беларуси пригрозил Западу "страшным ответом" и тем, что россия поставит в РБ снаряды с "настоящим ураном".

На самом же деле, обедненный уран, наделавший столько шума, – это металл высокой плотности, используемый в броне военной техники, в том числе в танках M1 Abrams и бронебойных снарядах. Теоретически он может быть использован как ядерное топливо в реакторах на бегущей волне, однако его наличие в сердечниках боеприпасов не делает их ядерным оружием.

"Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать. Независимые исследования ученых, в том числе из Королевского общества, показали, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким", — заявили в Минобороны Великобритании.

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг передачи Украине снарядов, предположил, что реакция кремля связана с элементарным нежеланием россии терять свою военную технику, и посоветовал оккупантам "просто вывести свои танки из Украины, обратно в рф" .

В том, что поставки Украине боеприпасов "с особым" составом являются лишь поводом для очередного ядерного шантажа мира со стороны рф, уверен и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По словам чиновника, снаряды с обедненным ураном отличаются от обычных только тем, что имеют большую пробивную способность и более высокую эффективность при поражении вражеской бронетехники.

"В россии это прекрасно знают, но используют как повод для очередного шантажа и запугиваний. Однако, я не думаю, что сегодня данные угрозы со стороны рф имеют какое-либо значение. Они не способны повлиять на принятие решений по военной поддержке Украины со стороны наших международных партнеров" ", — говорит Вениславский в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, чиновник уверен, что, несмотря на зашкаливающую агрессивность кремлевской риторики, вероятность использования россией ядерного оружия остается мизерной. Согласно Будапештскому меморандуму, такие действия против Украины окончательно перечеркнут все возможные нормы международного права.

"В таком случае реакция стран Запада будет подразумевать использование средств противодействия угрозе со стороны россии, которые ранее не применялись", — отметил Федор Вениславский.

От чего на самом деле "горит" у кремля

Истеричная реакция высшего военно-политического руководства рф на поставку Украине снарядов из Британии обусловлена несколькими причинами, и ни одна из них не связана с ядерной угрозой. Первая и самая главная – это действительно элементарное нежелание терять дефицитные для российской армии танки.

Из-за катастрофического расхода военной техники в ходе боевых действий россияне вынуждены перебрасывать на фронт советские танки Т-54, производство которых началось еще в 1946 году. Техника, которая "видела" Сталина, теперь снимается с баз хранения на российском Дальнем Востоке и переправляется в Украину.

В таких условиях наличие в ВСУ снарядов, которые могут поражать вражескую бронетехнику с первого попадания, без дополнительного "добивания", — серьезная угроза обороноспособности оккупационных войск.

То, что в качестве аргумента против поставок этих боеприпасов россияне используют "ядерную составляющую" снарядов, указывает исключительно на их тотальную глупость, отмечает политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков.

"Во-первых, обедненный уран содержит лишь 5-7% урана, тогда как в ядерной энергетике и оружии этот показатель должен составлять более 90%. Уровень излучения обедненного урана меньше, чем у гранита, из которого построен мавзолей Ленина, стоящий на красной площади в центре Москвы. Во-вторых, на вооружении армии рф есть три типа противотанковых бронебойных снарядов с урановыми сердечниками, которые используются сейчас против Украины. Поэтому все разговоры россиян о "ядерной" опасности этих боеприпасов — полный бред", — объясняет эксперт.

Еще одной причиной для паники среди политической верхушки рф является решение Китая занять выжидательную позицию, вместо того, чтобы уже сейчас поддержать россию в войне. Во время встречи владимира путина и Си Цзиньпина последний пролонгировал возможное оказание помощи рф на осень 2023 года, чтобы иметь возможность оценить ситуацию, которая будет складываться на фронте в ходе контрнаступления ВСУ.

"В кремле крайне возмущены и обижены этим фактом, а бряцание ядерным оружием на весь мир — проявление их внутренней истерики. Это еще не агония — ее нам придется обеспечить врагу на поле боя — но уже индикатор панических настроений. Опасаться ядерной угрозы не следует. Этому будет предшествовать очень длинная цепь процедур: подготовка оружия, перевод его в боевой режим, доставка боеголовок к носителям, отдача приказов… Сделать это быстро и незаметно просто невозможно. Поэтому все, что мы наблюдаем сейчас, — это пустая болтовня", — объясняет Александр Кочетков.

Стоит отметить, что будучи едва ли не единственным союзным государством, которое могло бы оказать ощутимую поддержку россии, Китай действительно подводит своего младшего партнера не только в военном смысле, но и в экономическом.

Так, по сообщению Reuters, Си Цзиньпин отказался поддерживать проект поставки российского газа "Сила Сибири-2" по трубопроводу через Монголию в Китай, чтобы частично компенсировать Москве потерю европейского рынка. По всей вероятности, Пекин самоустранился от этого проекта, так как не намерен зависеть от российских поставщиков.

Между тем, по данным украинской разведки, россия постепенно исчерпывает свои экономические и военные ресурсы на войну с Украиной.

"Они могут вести войну еще 2023 — максимум 2024 — все. Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", — заявил заместитель председателя ГУР МО Вадим Скибицкий "РБК-Украина".

Через год после полномасштабного вторжения в Украину владимир путин оказался на грани тотального краха во всех аспектах: военном, экономическом и политическом. Вместо получения вожделенной славы Петра I, кремлевский диктатор рискует завершить жизнь с клеймом военного преступника, который позорно проиграл войну и довел одно из богатейших на ресурсы государств мира до нищеты. Именно эти перспективы заставляют путина прибегать к последнему, имеющемуся у него "аргументу" – ядерным угрозам.