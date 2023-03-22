Помнит еще Сталина: оккупанты везут на передовую очередной антиквариат

техника которой 77 лет перебрасывается с Дальнего Востока рф

Российские оккупанты могут перебрасывать на фронт еще советские танки Т-54, производство которых начали в далеком 1946 году. Т.е., они застали времена генсека Иосифа Сталина, а теперь снимаются с баз хранения на российском Дальнем Востоке.

Фото и видео перемещения техники были распространены в Telegram-каналах Conflict Intelligence Team и "Смолоскип".

Как сообщает команда Conflict Intelligence Team, эшелон отправился из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я центральная база резерва и хранения танков, на которой ржавеют древние Т-54, Т-55 и Т-62.

О качестве нового "подкрепления" вс рф в виде Т-54 говорит тот факт, что эти танки на шесть лет старше военного преступника владимира путина и в свои 70 "с хвостиком" лет безнадежно устарели.

Их оружие – это 100 мм пушка (у современных танков калибр орудия составляет 120-125 мм), броня состоит из обычных сварных листов стали и имеет толщину максимум 200 мм — башня, корпус — до 100 мм. При этом современное поле боя насыщенно противотанковыми ракетами, способными пробивать броню толщиной более 1000 мм.

Впрочем, судя по видео, кроме Т-54, эшелон перевозит также танки Т-55, которые являются улучшенной и позже выпущенной версией "пятьдесятчетверок" (производились с 1958 года). Но по боевым возможностям это тот же Т-54 со 100-милиметровой пушкой и максимальной броней корпуса в 100 мм, по сути, такой же беззащитный на современном поле боя.

Его отличиями являются первые в мире система противоатомной защиты экипажа и первый комплекс активной защиты "Дрозд", состоящий из РЛС, засекающей подлет к танку противотанкового боеприпаса и 8 мини-ракет, чья задача этот боеприпас уничтожить. Однако разработанная еще в 1950-х годах данная система сегодня абсолютно бесполезна.

Напомним, что из-за огромных потерь оккупанты все чаще тащат на передовую оружие, место которому в музеях. Пока что самой старой техникой стала 80-летняя гаубица Д-1 (1943 года), а танк Т-54 пока занимает "почетное" второе место.