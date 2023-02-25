Каким старьем россияне воюют на передовой: ТОП-5 антиквариата оккупантов на фронте

Самому старому образцу вооружения оккупантов перевалило за 70 лет

Огромные потери, прежде всего, в технике, которые несут оккупанты, заставляют их снимать с хранения вооружение и направлять его на передовую, причем все чаще в этом списке оказывается настоящий "антиквариат" — техника, которой по 50-70 лет.

"Телеграф" решил разобраться, какие образцы техники оккупантов такие древние и какое оружие, также не всегда новое, используют ВСУ.

Чуть моложе путина – БТР-50П

Последним примером такой антикварной техники стала "засветка" БТР-50П, которые начали производить еще в 1954 году. Естественно что за почти 70 лет данный бронетранспортер устарел, единственное преимущество – вместительное десантное отделение позволяет перевозить до 20 бойцов. При этом броня выдержит в лучшем случае огонь из стрелкового оружия 7,62 мм, а вооружение бронетранспортера представлено пулеметом такого же калибра.

Схожей техникой на вооружении ВСУ является американский также гусеничный БТР М113 – он чуть моложе, начал производиться в 1960 году, но при этом гораздо более универсален и больше подходит для модернизации, потому продержался в производстве до 2007 года.

Хотя базовый вариант М113 не слишком хорошо вооружен – всего 12,7 мм пулемет, – он лучше защищен, а главное, может быть оборудован под выполнение нужной задачи. Например, на нем можно смонтировать миномет, что превращает его в мобильную огневую точку.

Орудия 80-летней давности

Самым старым оружием оккупантов, замеченным в боях, стала 152-мм гаубица Д-1 выпуска 1943 года. Созданная как эрзац военного времени, гаубица оказалась довольно легкой и удачной, но лишь на время войны и с 1949 года не выпускалась.

На современном поле боя Д-1 явно устарела, так как имеет дальность стрельбы лишь в 12 км, в то время как ее современные аналоги 25-30 км.

При этом на вооружении ВСУ есть даже более старая – американская 105-мм гаубица М101 1941 года, которую наши воины с успехом используют под Кременной, пугая оккупантов страшным "польским минометом".

Хотя М101 и имеет более слабый калибр и стреляет чуть ближе Д-1 – на 11,5 км против 12 км, зато она легче – 2 тонны против 3,6 тонны – и стреляет быстрее, как минимум, 5 выстрелов против 3-4 у гаубицы оккупантов. Все это делает орудия почти равными.

Танк Т-62: 60 лет в строю

Еще в мае 2022 года в оккупированном Мелитополе был замечен танк Т-62, который производился в 1962-1975 годах и был по сути упрощенной альтернативой для более перспективного Т-64.

Т-62 в Мелитополе

Правда в 80-х годах танки модернизировали, но их броня абсолютно не соответствует современным реалиям войны, так что максимум, на что их можно использовать – для обороны, если вкопать в землю.

На вооружении ВСУ имеется практически одногодок Т-62, танк Т-64, выпускавшийся в 1963-1969 годах в Харькове. Тем не менее, благодаря качественной модернизации один из вариантов этого танка Т-64БВ смог в танковой дуэли легко уничтожить более новый российский Т-72 за счет лучшей связи, брони, средств обнаружения и большего количества снарядов в аппарате заряжания.

Ракета Х-22 – создана 60 лет назад для борьбы с авианосцами

В 1961 году появилась авиационная ракета Х-22, которая создавалась СССР для стрельбы по авианосцам США, и в идеале — ядерным зарядом. Вследствие этого точность ракеты была весьма условной – отклонение от цели могло составить до 300 метров.

Тем не менее, из-за нехватки более точных ракет оккупанты начали обстреливать ими украинские города, объявляя любые цели в которые они попадали, военными, как это было, например, в Одессе. Перехватить их украинская ПВО не всегда может из-за высокой скорости, правда, обнаружить ее проще из-за большой высоты полета.

Аналогом Х-22 у ВСУ можно назвать ракету Точка-У. Хотя она запускается с земли и против наземных целей, система также довольно старая, хотя и не настолько – 1973 год против 1961-го. Но, вместе с тем, Точка-У не раз успешно применялась против вражеских целей, даже против кораблей, хотя для этого и не предназначена. Так, 24 марта точным залпом ракеты был уничтожен российский десантный корабль "Саратов" прямо в гавани Бердянска.

Бронежилет 40-летней давности БЖ-1

Но не только техника оккупантов на передовой "стареет", также им самим выдают старые образцы снаряжения и боевой защиты. Осенью пилотам армейской авиации выдавали бронежилеты 70-х годов БЖ-1 вместо самых современных бронежилетов "Вулкан-ВКС".

Хотя БЖ-1 оснащен титановыми пластинами, что делает его надежнее, в то же время, он намного тяжелее современных – в полной комплектации такой жилет может весить до 10 кг. Упоминаемый ранее бронежилет "Вулкан-ВКС" весит втрое меньше – чуть более 3 кг, и помимо защиты от осколков как основного поражающего элемента обладает еще и повышенными огнестойкими способностями. БЖ-1 же легко горит, что для пилотов также опасно.

Самым старым бронежилетом для ВСУ считается украинский "броник" Корсар-3М, который производится с 2002 года и создан по модульной системе, то есть может усиливаться пластинами в зависимости от желаний владельца. Он обеспечивает самый высокий класс защиты, 6-й, при этом имея вполне допустимый вес в 13,5 кг и позволяя в нем передвигаться.

Тем временем существует опасность получения рф более современного оружия от Китая, о чем предупреждают американские СМИ.