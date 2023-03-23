У Байдена назвали идиотом российского летчика, который сбил БПЛА: чем этот случай уникален

В Штатах не имеют ни малейшего понятия, за что рф наградила своего "воина"

В США прокомментировали награждение "орденом мужества" российского пилота истребителя Су-27, которым был атакован американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Так, координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби считает российского пилота идиотом, а понимание армией рф слова "храбрость" — отличающимся от других, передает Укринформ.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, видимо, у них иное понимание этого", — подчеркнул Кирби.

Понять логику рф относительно награждения военного, подвергшему в первую очередь самого себя необоснованному риску, в Штатах также не смогли.

"Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае — был просто идиотом", — сказал координатор Совета Нацбезопасноти.

Хотя в США не знают точно, умышленными ли были действия российского пилота, но всё же факт этого действия был, и он был зафиксирован.

"Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными", — подытожил Кирби.

Стоит отметить, воздушные инциденты между самолетами россии и НАТО случаются регулярно, но впервые в истории это закончилось потерей техники с одной из сторон.

Количество подобных ситуаций, но без потерь, исчисляются десятками после 2014 года. К примеру, один из ближайших инцидентов случился 15 марта. Истребители Германии и Великобритании перехватили российский "Ил-78" неподалеку от воздушного пространства Эстонии. Данное происшествие расценивается как нарушение суверенного воздушного пространства государств-членов НАТО. Однако Альянс будет сохранять осторожность и придерживаться стратегии, которая позволяет избежать прямого конфликта или войны с Россией, передает DW.

Еще несколько воздушных инцидентов с участием самолетов россии и Штатов происходили в Сирии. В свою очередь рф пыталась проверить готовность НАТО и его способность реагировать. Однако каждый раз, когда россия нарушает воздушное пространство, Альянс хорошо подготовлен.

Также в апреле 2014 года в акватории Охотского моря произошел случай, который назвали "одним из самых опасных за последние десятилетия". Тогда самолеты рф и США находились друг от друга на расстоянии 30 метров. Со стороны россии тогда использовался Су-27

"Российский самолет развернулся и "показал свое брюхо" американскому экипажу, чтобы они увидели, что он вооружен ракетами", — сказал американский представитель об этой ситуации.

А в мае 2025 года российский истребитель чуть не столкнулся с американским разведывательным самолетом над Черным морем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 марта в небе над нейтральными водами российским истребителем был атакован американский разведывательный БПЛА Reaper MQ-9. Последний в результате упал в море и затонул. В россии после случившегося пытались отрицать свои действия. Однако на опубликованных Пентагоном кадрах отчетно видно, что именно российский самолет совершил агрессивный маневр в отношении американского беспилотника.