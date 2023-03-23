У Байдена назвали ідіотом російського льотчика, який збив БПЛА: чим цей випадок унікальний

У Штатах не мають жодного поняття, за що росія нагородила свого "воїна"

У США прокоментували нагородження "орденом мужності" російського пілота винищувача Су-27, яким атакували американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Так, координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі вважає російського пілота ідіотом, оскільки той своїми діями наразив на небезпеку себе і майно США, передає Укрінформ.

"Поняття не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе і майно США, а в кращому випадку — був просто ідіотом", — сказав Кірбі.

Варто зазначити, що повітряні інциденти між літаками росії та НАТО трапляються регулярно, але вперше в історії це закінчилося втратою техніки з однієї зі сторін.

Кількість таких ситуацій, але без втрат, обчислюється десятками після 2014 року. Наприклад, один із найближчих інцидентів стався 15 березня. Винищувачі Німеччини та Великобританії перехопили російський "Іл-78" неподалік повітряного простору Естонії. Ця подія розцінюється як порушення суверенного повітряного простору країн-членів НАТО. Однак Альянс зберігатиме обережність і дотримуватиметься стратегії, яка дозволяє уникнути прямого конфлікту чи війни з Росією, повідомляє DW.

Ще кілька повітряних інцидентів за участю літаків росії та Штатів відбувалися в Сирії. Своєю чергою рф намагалася перевірити готовність НАТО і його здатність реагувати. Однак щоразу, коли росія порушує повітряний простір, Альянс добре підготовлений.

Також у квітні 2014 року в акваторії Охотського моря стався випадок, який назвали "одним із найнебезпечніших за останні десятиліття". Тоді літаки росії та США знаходилися один від одного на відстані 30 метрів. З боку рф тоді використовувався Су-27.

"Російський літак розгорнувся і "показав своє брюхо" американському екіпажу, щоб вони побачили, що він озброєний ракетами", — сказав американський представник про цю ситуацію.

А у травні 2025 року російський винищувач мало не зіткнувся з американським розвідувальним літаком над Чорним морем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 березня в небі над нейтральними водами російським винищувачем атакували американський розвідувальний БПЛА Reaper MQ-9. Останній у результаті впав у море і затонув. У росії після того, що сталося, намагалися заперечувати свої дії. Однак на опублікованих Пентагоном кадрах добре видно, що саме російський літак здійснив агресивний маневр щодо американського безпілотника.