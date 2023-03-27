Україна може посилити мобілізацію через ядерну зброю у Білорусі: Арахамія назвав цифри

Україні доведеться реагувати на можливу загрозу

В Україні розповіли, як наша країна збирається реагувати на загрозу розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це рішення може відкрити "другий фронт" на захист, якого можуть знадобитися додаткові сили.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю Sky News.

За його словами, поки що в Україні "не ставляться серйозно до цих погроз", але "досвід показав, що може бути що завгодно".

"Весь світ має бути готовим. Я думаю, якщо це серйозно станеться, то ми стоїмо перед реальним випробуванням — появою другого фронту. Це більше тисячі кілометрів земель потенційного фронту. Це означатиме реальне випробування, щоб мобілізувати більше людей до армії, бо нам знадобиться принаймні ще вісім бригад , щоб контролювати цю лінію фронту.На щастя для нас, ці території, здебільшого, є болотами, а це означає, що прорватися через них буде складно.Контроль над дорогами скоротить можливі напрями для нас ", — Сказав Арахамія.

Нагадаємо, що 25 березня російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить свою тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Приводом для цього нібито стала заява Великобританії про передачу Україні снарядів із збідненого урану. При цьому глава кремля додав, що росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього озброєння, а також передала установки "Іскандер". В Україні зазначили, що таким чином Росія порушить договір про нерозповсюдження ядерної зброї і закликали скликати засідання Ради безпеки ООН. У Китаї, коментуючи цю інформацію, наголосили на неприпустимості використання "ядерки".

Раніше ми писали про те, чому у кремля так "повихнуло" від передачі Україні снарядів із ураном.

Також ми повідомляли, навіщо лукашенку ядерну зброю.