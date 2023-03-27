Ядерна зброя для Білорусі: Китай виступив із реакцією

У КНР наголосили на неприпустимості використання "ядерки"

На тлі погроз російського диктатора володимира путіна щодо ймовірного розміщення ядерної зброї на території Білорусі, у Китаї виступили із застереженням, наголосивши на тому, що ядерної війни бути не повинно.

Як у понеділок, 27 березня, пишуть "риа новости", про це під час чергового пресбрифінгу із журналістами повідомила офіційна представниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін.

"Ядерна війна ніколи не має бути розв'язана, сторони мають зосередитися на дипломатичному розв'язанні української кризи," — наголосила вона.

Також у МЗС КНР нагадали, що 5 січня 2022 року лідери "ядерних країн" виступили зі спільною заявою, в якій відмітили неможливість ведення ядерної війни та виграшу у такому протистоянні. Крім того, у документі наголошувалось, що держави, які мають "ядерку", повинні уникати конфліктів одне з одним, знижуючи таким чином ймовірні ризики, пов'язанні з використанням зброї такого типу.

Раніше "Телеграф" розгорнуто пояснював, чому невизнаний світовою спільнотою білоруський лідер олександр лукашенко хоче повернути собі атомну бомбу та що насправді стоїть за ядерними погрозами президента росії володимира путіна.