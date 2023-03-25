росія розмістить ядерну зброю в Білорусі: путін натякнув на терміни

Білоруських військових навчать застосуванню ТЯЗ

На території Білорусі буде розміщено російську тактичну ядерну зброю, а приводом для цього нібито стала заява Великої Британії про передачу Україні снарядів зі збідненого урану.

Про це заявив кремлівський диктатор володимир путін під час спілкування з представниками російської пропаганди у суботу, 25 березня.

За його словами, його білоруський колега Олександр Лукашенко вже давно просить його розмістити тактичну ядерну зброю (ТЯЗ) на території його країни, а сховище для неї буде добудовано 1 липня.

При цьому путін додав, що росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього типу озброєнь, а також передала установки "Іскандер".

Водночас російський диктатор каже, що зброя масового ураження не повністю передаватиметься під контроль Білорусі, але військові будуть навчені її використанню.

Щодо поставок снарядів зі збідненого урану Україні, то путін каже, що росії є чим відповісти на це, оскільки є сотні тисяч таких снарядів.

Як повідомлялося раніше, про постачання Україні снарядів зі збідненого урану заявляла Велика Британія, яка має намір передати їх разом із танками Challenger 2. Після цього російський диктатор володимир путін і міністр оборони Сергій Шойгу вибухнули погрозами.

Після цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко також вирішив видати порцію загроз миру.