Будет иметь катастрофические последствия: в МИД Украины предостерегают Беларусь от размещения ядерного оружия рф

Украина обратилась к Беларуси и мировому сообществу

Украина призвала страны "Большой семерки" и Евросоюза предупредить Беларусь о катастрофических последствиях, которые ее ждут в случае, если она разместит на своей территории российское ядерное оружие.

Как говорится в сообщении МИД Украины, заявления российского диктатора владимира путина о размещении в соседней стране тактического ядерного оружия (ТЯО) нарушают положения Договора о нераспространении оружия массового поражения (ДНЯО), а также подрывают архитектуру ядерной безопасности.

При этом, в ведомстве подчеркивают, что подобные заявления звучат на фоне агрессивной захватнической войны россии против Украины.

При этом Украина обратилась к белорусскому народу с призывом не допустить размещения ТЯО на территории своей страны, поскольку это еще более превратит их в узника кремля.

Также МИД обратился к Великобритании, Китаю, США и Франции, как к странам, имеющим ядерное оружие и являющимися постоянными членами Совета безопасности ООН, с призывом провести внеочередное заседание СБ по этому поводу.

"россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и устрашения. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 марта путин заявил, что россия разметит ТЯО в Беларуси в ответ на предоставление Украине танковых снарядов из обедненного урана. Хоть этот тип боеприпасов и не несет никакой ядерной или радиационной угрозы, однако в россии из-за этого поднялась настоящая истерика.