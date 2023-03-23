Исторический момент: в Финляндии подписали законы о вступлении в НАТО, что еще осталось

Чтобы стать членом Альянса, Финляндии нужно получить ратификацию своей заявки от всех стран-участниц

Сегодня, 23 марта, президент Финляндии Саули Ниинистьо подписал законы, необходимые для вступления страны в НАТО. Накануне Турция ратифицировала заявку Финляндии на присоединение к Альянсу, несмотря на длительные разногласия.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle. После подписания законов все необходимые процедуры для вступления в НАТО для страны завершились.

Также известно, что сегодня комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО. А на заседание парламента этот вопрос будет вынесен в пятницу или субботу. Кроме того, стране осталось получить ратификацию еще от Венгрии. Голосование в венгерском парламенте за вступление Финляндии в НАТО должно состояться 27 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 марта парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Был одобрен ряд законов, необходимых для присоединения к Альянсу. Теперь дело за другими странами-членами НАТО, которые должны ратифицировать заявку Швеции.