Історичний момент: у Фінляндії підписали закони про вступ до НАТО, що ще лишилося

Щоб стати членом Альянсу, Фінляндії потрібно отримати ратифікацію своєї заявки від усіх країн-учасниць

Сьогодні, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Ніїністіо підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Напередодні Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії на приєднання до Альянсу, незважаючи на тривалі розбіжності.

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle. Після підписання законів всі необхідні процедури для вступу до НАТО для країни завершилися.

Також відомо, що сьогодні комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії у НАТО. А на засідання парламенту це питання буде винесене у п’ятницю чи суботу. Крім того, країні залишилося одержати ратифікацію ще від Угорщини. Голосування в угорському парламенті за вступ Фінляндії до НАТО має відбутися 27 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 березня парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО. Було схвалено низку законів, необхідних для приєднання до Альянсу. Тепер справа за іншими країнами-членами НАТО, які мають ратифікувати заявку Швеції.