Парламент Швеції підтримав вступ до НАТО: скільки було тих, хто проти

Законодавство Швеції змінили для вступу до Альянсу

У парламенті Швеції проголосували за вступ країни до НАТО слідом за парламентом Фінляндії. Рішення було підтримано більшістю депутатів.

Про це повідомляє місцеве видання SVT. Свої голоси "за" віддали 268 депутатів парламенту, а проти виступили лише 37. Ще 44 парламентарі були відсутні на засіданні, але тих, хто утримався від голосування, не було.

Схвалення законодавства, необхідного для вступу до НАТО, дає Швеції "зелене світло" на вступ до Альянсу. Серед інших змін законодавства є пункт про те, що у разі війни чи військової загрози уряд країни може безпосередньо звертатися до НАТО за допомогою, не чекаючи на схвалення парламенту.

Також повідомляється, що Швеція може просити допомоги у Північноатлантичного альянсу не лише у разі військової загрози, а й у разі порушення територіальної цілісності країни у мирний час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 17 березня Туреччина схвалила заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Що стосується Швеції, то Анкара ще чекає на виконання домовленостей про видачу терористів.