Фінляндія скасувала міжнародний турнір через потенційну участь росіян

Цивілізовані країни не хочуть змагатися із представниками агресорів

Фінляндія відмовилася проводити міжнародний турнір з фехтування Kupittaa Tournament через рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Федерація фехтування Фінляндії на своєму офіційному сайті. В організації зазначили, що натомість турніру можуть провести інший, який не проходитиме під егідою FIE.

До речі, турнір Kupittaa Tournament проводився щорічно в Турку з 1978 року. Змагання категорії Б не були відбірними на Олімпійські ігри-2024 у Парижі й не мали статусу Кубка світу.

Раніше Німеччина відмовилася від проведення Кубка світу з фехтування в Таубербішофсгаймі в жіночій рапірі через допуск росіян та білорусів.

Нагадаємо, FIE на конгресі більшістю голосів ухвалила рішення про допуск російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розкритикувала рішення FIE, а Федерація фехтування України (ФХУ) оголосила про бойкот усіх турнірів, де будуть представлені країни-агресори.