Україна оголосила про бойкот змагань за участю росіян в олімпійському виді

Українські фехтувальники бойкотуватимуть турніри, де беруть участь представники країн агресорів

Українські фехтувальники не виходитимуть на поєдинки з російськими та білоруськими спортсменами та бойкотуватимуть турніри, в яких ті братимуть участь. Напередодні Федерація тенісу України (ФТУ) відмовилася від бойкоту турнірів за участю представників країн агресорів.

Відповідне рішення ухвалила Президія Федерації фехтування України (ФХУ), передає офіційний сайт організації. Українська сторона ризикує не кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі, якщо бойкотуватиме кваліфікаційні турніри, що стартують із квітня. Крім того, було обговорено конкретні дії, спрямовані на оскарження незаконного та ганебного рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня 2023 року про повернення представників рф та РБ на міжнародні змагання під егідою FIE.

"Було прийнято рішення не тільки не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, а й нашим спортсменам, тренерам, суддям не брати участь у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени з активним залученням до цього спортсменів інших країн", — йдеться у повідомленні Федерації.

Повна заява ФХУ

Нагадаємо, FIE дозволила росіянам та білорусам повернутися у міжнародне фехтування. Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року, коли розпочнеться кваліфікація на Ігри-2024 у деяких видах. Українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розкритикувала FIE за це рішення.