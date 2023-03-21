Украина объявила о бойкоте соревнований с участием россиян в олимпийском виде

Украинские фехтовальщики будут бойкотировать турниры, где участвуют представители стран агрессоров

Украинские фехтовальщики не будут выходить на поединки с российскими и белорусскими спортсменами и будут бойкотировать турниры, в которых те будут участвовать. Накануне Федерация тенниса Украины (ФТУ) отказалась от бойкота турниров с участием представителей стран агрессоров.

Соответствующее решение принял Президиум Федерации фехтования Украины (ФХУ), передает официальный сайт организации. Украинская сторона рискует не квалифицироваться на Олимпиаду в Париже, если будет бойкотировать квалификационные турниры, которые стартуют с апреля. Кроме того, были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта 2023 года о возвращении представителей рф и РБ на международные соревнования под эгидой FIE.

"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов из других стран", — гласит сообщение Федерации.

Полное заявление ФХУ

Напомним, FIE позволила россиянам и белорусам вернуться в международное фехтование. Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года, когда начнется квалификация на Игры-2024 в некоторых видах. Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан раскритиковала FIE за данное решение.