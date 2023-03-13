"Мы не будем фехтовать с россией": реакция тренера сборной Украины на скандальное решение

Богдан Никишин не понимает, как теперь украинцам выступать на международных соревнованиях

Международная федерация фехтования сняла санкции с российских и белорусских спортсменов. Теперь они могут принимать участие в международных соревнованиях, а также проходить квалификацию на Олимпийские игры.

Старший тренер женской сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин возмущен таким решением FIE. В комментарии "Обозревателю", Никишин не исключает, что наша команда будет бойкотировать соревнования с участием представителей стран-террористов.

"Мы до последнего надеялись, что проголосуют против их допуска к соревнованиям. Но так получилось, что в голосовании участвовало много стран – было отдано более 130 голосов, а на самом деле на тех же чемпионатах мира собирается 60, максимум 70 стран, остальные фактически не фехтуют, но голосуют.

Мы прекрасно понимаем, что европейские страны не поддерживают то, что делает россия в Украине. Они однозначно на нашей стороне.

Но есть ряд государств, которые находятся вдали от Украины. Страны Азии и Латинской Америки, возможно, не до конца понимают, что происходит в нашей стране, и проголосовали за допуск россиян к международным соревнованиям.

Мы не понимаем, как наша команда будет выходить фехтовать и вести себя в подобных условиях. Не понимаем, как пройдет отбор на Олимпиаду-2024 и сами Игры.

Сейчас, думаю, нам нужно ждать команды от нашего руководства – от Федерации фехтования Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны и Национального олимпийского комитета. Они выберут какую-нибудь позицию и скажут, как нам вести себя в этой ситуации.

Ситуация сложна и неоднозначна. Большинство спортсменов и тренеров на сегодняшний момент хотят просто бойкотировать соревнования с участием спортсменов страны-террориста.

Я их поддерживаю полностью, но не понимаю, как это будет смотреться со спортивной точки зрения. К чему это приведет? К тому, что спортсмен страны-агрессора будет таким образом побеждать в этом поединке?

Сейчас большой вопрос, как поведут себя другие страны. У моих девочек позиция четкая: мы не будем с ними фехтовать. И они правы, но я прошу их не горячиться и все-таки дождаться решения руководства", — сказал Никишин.

Напомним, Международный олимпийский комитет объявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил. Это вызвало негативную реакцию у многих западных стран, а Украина пригрозила бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда допустят спортсменов из стран-агрессоров.