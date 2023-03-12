Украинец с рекордом выиграл Кубок Европы в толкании ядра (видео)

Спортсмен улучшил свой результат

В воскресенье, 12 марта, украинский легкоатлет Роман Кокошко победил в секторе для толкания ядра на Кубке Европы по метаниям, что проходит в португальской Лейрии. Накануне украинцы выиграли три медали на этом турнире в возрастной категории до 23 лет.

Роман победил в секторе для толкания ядра на Кубке Европы, показав свой лучший результат в карьере (на открытых соревнованиях). Об этом сообщает suspilne.

Украинец сумел толкнуть ядро на 21.52 метра, что является третьим лучшим результатом сезона в мире. Дальше украинца ядро ​​в 2023 году толкали только новозеландцы Том Волш (бронзовый медалист Олимпиад в 2016 и 2021 годах) и Джако Гилл (серебряный призер Игр Содружества-2022). Кроме того, Роман показал лучший результат в Европе.

Напомним, "золото" Кокошко — это четвертая медаль Украины на Кубке Европы по метаниям. Победителями Кубка Европы среди молодых спортсменов (до 23 лет) стали Михаил Кохан (метание молота) и Артур Фельфнер (метание копья). Еще одно "серебро" принес Украине Михаил Брудин в секторе для метания диска.

Ранее сообщалось, что украинцы выиграли четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле. На этих соревнованиях произошел жуткий инцидент с испанским бегуном.