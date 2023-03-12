Головой в пол: чудовищное падение бегуна в метре от финиша (видео)

Спортсмен споткнулся на последнем барьере

Испанский бегун Эрнике Лепис получил серьезные повреждения во время забега в финале чемпионата Европы по легкой атлетике, проходившем в минувший уик-энд в Стамбуле. Напомним, украинцы выиграли четыре медали на чемпионате Европы в Турции.

Эпизод произошел на дистанции в 60 метров с барьерами, сообщает globalhappenings. 22-летний Лепис имел хорошие шансы на медали, но последний барьер стал для него непреодолимой преградой.

Испанец на полной скорости упал головой вниз на покрытие трека и остался неподвижно лежать. К спортсмену тут же подбежали медики, которые привели его в чувство. Затем Эрнике госпитализировали в местную больницу. К слову, организаторы закрыли травмированного легкоатлета от камер простынями. К счастью, уже на следующий день Лепис был выписан из больницы, после чего он улетел на родину.

Мужская 60-метровка с барьерами завершилась победой Джейсона Йозефа из Швейцарии. К слову, для Леписа это было первым участием в финале Евро в карьере.

Напомним, в Стамбуле сразу две медали в прыжках в высоту выиграли украинские спортсменки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник. Еще одну награду в этой дисциплине завоевал Андрей Проценко. Первую медаль Украине на ЧЕ-2023 принес Роман Кокошко в секторе для толкания ядра.