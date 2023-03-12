Головою в підлогу: жахливе падіння бігуна за метр від фінішу (відео)

Спортсмен спіткнувся на останньому бар’єрі

Іспанський бігун Ерніке Лепіс отримав серйозні пошкодження під час забігу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики, що проходив минулого вікенду в Стамбулі. Нагадаємо, українці виграли чотири медалі на чемпіонаті Європи у Туреччині.

Епізод стався на дистанції в 60 метрів з бар’єрами, повідомляє globalhappenings. 22-річний Лепіс мав добрі шанси на медалі, але останній бар’єр став для нього непереборною перепоною.

Іспанець на повній швидкості впав головою вниз на покриття треку і залишився нерухомо лежати. До спортсмена тут же підбігли медики, які привели його до тями. Потім Ерніке госпіталізували до місцевої лікарні. До речі, організатори закрили травмованого легкоатлета від камер простирадлами. На щастя, вже наступного дня Лепіса було виписано з лікарні, після чого він полетів на батьківщину.

Чоловіча 60-метрівка з бар’єрами завершилася перемогою Джейсона Йозефа зі Швейцарії. До речі, для Лепіса це була перша участь у фіналі Євро у кар’єрі.

Нагадаємо, у Стамбулі одразу дві медалі у стрибках у висоту виграли українські спортсменки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник. Ще одну нагороду у цій дисципліні виборов Андрій Проценко. Першу медаль України на ЧЄ-2023 приніс Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра.