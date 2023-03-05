Український дубль на Євро: Магучіх виграла чемпіонат Європи, Табашник – третя

Українки блискуче виступили у секторі для стрибків у висоту

У неділю, 5 березня, одразу дві представниці України зійшли на п’єдестал пошани за підсумками фіналу у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні українець Роман Кокошко із національним рекордом виграв "бронзу" ЧЄ-2023 у секторі для штовхання ядра.

На змаганнях у Стамбулі (Туреччина) найкращою стала Ярослава Магучіх. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

Магучіх захистила титул чемпіонки Європи. Наша спортсменка з першої спроби взяла перші чотири висоти, виявившись єдиною, кому вдалося підкорити планку на висоті 1.98 м. Вже у статусі переможниці вона штурмувала найкращий результат сезону у світі 2.03. Але підкорити його не зуміла. Найближчою до українки виявилася Бріт Верманн із Нідерландів, яка посіла друге місце із повторенням національного рекорду 1.96 м. "Бронзу" виграла українка Катерина Табашник, яка з результатом 1,94 м обійшла інших суперниць лише за кількістю спроб. Українка Юлія Левченко стала п’ятою.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Стамбул, Туреччина. Стрибки у висоту. Жінки. Фінал

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,98 м Бріт Верманн (Нідерланди) – 1,96 м Катерина Табашник (Україна) – 1,94 м Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,94 м Юлія Левченко (Україна) – 1,94 м

"Вітаємо і пишаємося! Дякуємо нашим спортсменкам та їх тренерам, за то що в умовах війни продовжуєте наполегливо працювати на своєму фронті та примножуєте спортивну славу України!" — йдеться у повідомленні НОК України.

Нагадаємо, Магучіх без проблем виграла турнір у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині.