Украинский дубль на Евро: Магучих выиграла чемпионат Европы, Табашник - третья

Украинки блестяще выступили в секторе для прыжков в высоту

В воскресенье, 5 марта, сразу две представительницы Украины взошли на пьедестал почета по итогам финала в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Накануне украинец Роман Кокошко с национальным рекордом выиграл "бронзу" ЧЕ-2023 в секторе для толкания ядра.

На соревнованиях в Стамбуле (Турция) лучшей стала Ярослава Магучих. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Магучих защитила титул чемпионки Европы. Наша спортсменка с первой попытки взяла первые четыре высоты, оказавшись единственной, кому удалось покорить планку на высоте 1.98 м. Уже в статусе победительницы она штурмовала лучший результат сезона в мире 2.03. Но покорить его не сумела. Ближайшей к украинке оказалась Брит Верманн из Нидерландов, которая заняла второе место с повторением национального рекорда 1.96 м. "Бронзу" выиграла украинка Екатерина Табашник, которая с результатом 1,94 м обошла других соперниц только по количеству попыток. Украинка Юлия Левченко стала пятой.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Стамбул, Турция. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

Ярослава Магучих (Украина) – 1,98 м Брит Верманн (Нидерланды) – 1,96 м Екатерина Табашник (Украина) – 1,94 м Ангелина Топич (Сербия) – 1,94 м Юлия Левченко (Украина) – 1,94 м

"Поздравляем и гордимся! Спасибо нашим спортсменкам и их тренерам, за то что в условиях войны продолжаете упорно работать на своем фронте и приумножаете спортивную славу Украины!" — говорится в сообщении НОК Украины.

Напомним, Магучих без проблем выиграла турнир в Норвегии. Кроме того, Ярослава стала лучшей по итогам соревнований в Германии.