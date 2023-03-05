До "золота" не вистачило кількох сантиметрів: українець Проценко став віце-чемпіоном Європи (відео)
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Легкоатлет виграв "срібло" у стрибках у висоту
Скарбничка збірної України з легкої атлетики поповнилася черговою медаллю. На чемпіонаті Європи у приміщенні у Стамбулі (Туреччина) українець Андрій Проценко посів друге місце у секторі для стрибків у висоту. Раніше одразу дві медалі у цій дисципліні виграли українські спортсменки.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Для 34-річного атлета це друге "срібло" на рівні ЧЄ.
Уродженець Херсона підкорив висоту 2.29 м із першої спроби, випередивши таким чином по спробах бронзового призера змагань бельгійця Томаса Кармоя. Вище вдалося стрибнути лише Дауе Амельсу (2.31 м.) з Нідерландів
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Стамбул, Туреччина. Стрибки у висоту. Чоловіки
- Дауе Амельс (Нідерланди) – 2,31 м
- Андрій Проценко (Україна) – 2,29 м
- Томас Кармой (Бельгія) – 2,29 м
Нагадаємо, першу медаль України на ЧЄ-2023 у Стамбулі приніс Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра.
Раніше повідомлялося, що українська метальниця молота Ірина Климець виграла "срібло" на турнірі в Австралії.