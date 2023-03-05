До "золота" не вистачило кількох сантиметрів: українець Проценко став віце-чемпіоном Європи (відео)

Легкоатлет виграв "срібло" у стрибках у висоту

Скарбничка збірної України з легкої атлетики поповнилася черговою медаллю. На чемпіонаті Європи у приміщенні у Стамбулі (Туреччина) українець Андрій Проценко посів друге місце у секторі для стрибків у висоту. Раніше одразу дві медалі у цій дисципліні виграли українські спортсменки.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Для 34-річного атлета це друге "срібло" на рівні ЧЄ.

Уродженець Херсона підкорив висоту 2.29 м із першої спроби, випередивши таким чином по спробах бронзового призера змагань бельгійця Томаса Кармоя. Вище вдалося стрибнути лише Дауе Амельсу (2.31 м.) з Нідерландів

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Стамбул, Туреччина. Стрибки у висоту. Чоловіки

Дауе Амельс (Нідерланди) – 2,31 м Андрій Проценко (Україна) – 2,29 м Томас Кармой (Бельгія) – 2,29 м

Нагадаємо, першу медаль України на ЧЄ-2023 у Стамбулі приніс Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра.

Раніше повідомлялося, що українська метальниця молота Ірина Климець виграла "срібло" на турнірі в Австралії.