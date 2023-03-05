До "золота" не хватило пары сантиметров: украинец Проценко стал вице-чемпионом Европы (видео)

Легкоатлет выиграл "серебро" в прыжках в высоту

Копилка сборной Украины по легкой атлетики пополнилась очередной медалью. На чемпионате Европы в помещении в Стамбуле (Турция) украинец Андрей Проценко занял второе место в секторе для прыжков в высоту. Ранее сразу две медали в этой дисциплине выиграли украинские спортсменки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Для 34-летнего атлета это второе "серебро" на уровне ЧЕ.

Уроженец Херсона покорил высоту 2.29 м с первой попытки, опередив таким образом по попыткам бронзового призера соревнований бельгийца Томаса Кармоя. Выше удалось прыгнуть только Дауэ Амельсу (2.31 м.) из Нидерландов

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Стамбул, Турция. Прыжки в высоту. Мужчины

Дауэ Амельс (Нидерланды) – 2,31 м Андрей Проценко (Украина) – 2,29 м Томас Кармой (Бельгия) – 2,29 м

Напомним, первую медаль Украине на ЧЕ-2023 в Стамбуле принес Роман Кокошко в секторе для толкания ядра.

Ранее сообщалось, что украинская метальница молота Ирина Климец выиграла "серебро" на турнире в Австралии.