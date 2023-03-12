Українець з рекордом виграв Кубок Європи у штовханні ядра (відео)

Спортсмен покращив свій результат

У неділю, 12 березня, український легкоатлет Роман Кокошко переміг у секторі для штовхання ядра на Кубку Європи з метань, що проходить у португальській Лейрії. Напередодні українці виграли три медалі на цьому турнірі у віковій категорії до 23 років.

Роман переміг у секторі для штовхання ядра на Кубку Європи, показавши свій найкращий результат у кар’єрі (на відкритих змаганнях). Про це повідомляє suspilne.

Українець зумів штовхнути ядро ​​на 21.52 метри, що є третім найкращим результатом сезону у світі. Далі за українця ядро ​​у 2023 році штовхали тільки новозеландці Том Волш (бронзовий медаліст Олімпіад у 2016 та 2021 роках) та Джако Гілл (срібний призер Ігор Співдружності-2022). Крім того, Роман показав найкращий результат у Європі.

Нагадаємо, "золото" Кокошка — це четверта медаль України на Кубку Європи з метань. Переможцями Кубка Європи серед молодих спортсменів (до 23 років) стали Михайло Кохан (метання молота) та Артур Фельфнер (метання списа). Ще одне "срібло" приніс Україні Михайло Брудін у секторі для метання диска.

Раніше повідомлялося, що українці виграли чотири медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі. На цих змаганнях стався страшний інцидент з іспанським бігуном.