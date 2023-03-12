Є "золото"! Український метальник списа виграв Кубок Європи (відео)

Спортсмен присвятив перемогу Україні

У неділю, 12 березня, український легкоатлет Артур Фельфнер став чемпіоном Кубка Європи U-23 у португальській Лейрії. Напередодні українські легкоатлети здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні.

Фельфнер виграв "золото" у змаганнях з метання списа. Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook.

Наш спортсмен із першої спроби метнув спис на 80,09 м. Цього вистачило українцю для перемоги. Друге місце зайняв Ленні Бріссо з Франції, а "бронзу" завоював угорець Джордж Херцег.

"Працюємо далі. Ця медаль для України, і я хочу попросити, щоб не забували, що в країні йде війна і щоб кожен робив усе, що в його силах для нашої перемоги. Слава Україні!" — написав Фельфнер в Instagram.

Минулого ігрового дня українець Михайло Кохан завоював "золото" у метанні молота, а Михайло Брудін став другим у метанні диска. Усі медалі українці вибороли у категорії до 23 років.

Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання списа

Артур Фельфнер (Україна) – 80,09 м Ленні Бріссо (Франція) – 72,55 Джордж Херцег (Угорщина) – 72,46

Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання молота

Михайло Кохан (Україна) – 75,80 м Давид Пілат (Польща) – 72,42 Халіль Ельмазер (Туреччина) — 70,45

Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання диска

Стівен Ріхтер (Німеччина) – 64,23 м Михайло Брудін (Україна) – 58,60 Енріко Саккомано (Італія) – 56,27

Нагадаємо, першу медаль України на ЧЄ-2023 у Стамбулі приніс Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра. Потім стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Катерина Табашко виграли "золото" та "бронзу" відповідно.