Є "золото"! Український метальник списа виграв Кубок Європи (відео)
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Спортсмен присвятив перемогу Україні
У неділю, 12 березня, український легкоатлет Артур Фельфнер став чемпіоном Кубка Європи U-23 у португальській Лейрії. Напередодні українські легкоатлети здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні.
Фельфнер виграв "золото" у змаганнях з метання списа. Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook.
Наш спортсмен із першої спроби метнув спис на 80,09 м. Цього вистачило українцю для перемоги. Друге місце зайняв Ленні Бріссо з Франції, а "бронзу" завоював угорець Джордж Херцег.
"Працюємо далі. Ця медаль для України, і я хочу попросити, щоб не забували, що в країні йде війна і щоб кожен робив усе, що в його силах для нашої перемоги. Слава Україні!" — написав Фельфнер в Instagram.
Минулого ігрового дня українець Михайло Кохан завоював "золото" у метанні молота, а Михайло Брудін став другим у метанні диска. Усі медалі українці вибороли у категорії до 23 років.
Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання списа
- Артур Фельфнер (Україна) – 80,09 м
- Ленні Бріссо (Франція) – 72,55
- Джордж Херцег (Угорщина) – 72,46
Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання молота
- Михайло Кохан (Україна) – 75,80 м
- Давид Пілат (Польща) – 72,42
- Халіль Ельмазер (Туреччина) — 70,45
Кубок Європи з легкоатлетичних метань U-23. Лейрія, Португалія. Метання диска
- Стівен Ріхтер (Німеччина) – 64,23 м
- Михайло Брудін (Україна) – 58,60
- Енріко Саккомано (Італія) – 56,27
Нагадаємо, першу медаль України на ЧЄ-2023 у Стамбулі приніс Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра. Потім стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Катерина Табашко виграли "золото" та "бронзу" відповідно.