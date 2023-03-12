Есть "золото"! Украинский метатель копья выиграл Кубок Европы (видео)
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Спортсмен посвятил победу Украине
В воскресенье, 12 марта, украинский легкоатлет Артур Фельфнер стал чемпионом Кубка Европы U-23 в португальской Лейрии. Накануне украинские легкоатлеты завоевали четыре награды на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении.
Фельфнер выиграл "золото" в соревнованиях по метанию копья. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.
Наш спортсмен с первой попытки метнул копье на 80,09 м. Этого хватило украинцу для победы. Второе место занял Ленни Бриссо из Франции, а "бронзу" завоевал венгр Джордж Херцег.
"Работаем дальше. Эта медаль для Украины, и я хочу попросить чтобы не забывали, что в стране идет война и чтобы каждый делал все, что в его силах для нашей победы. Слава Украине!" — написал Фельфнер в Instagram.
В минувший игровой день украинец Михаил Кохан завоевал "золото" в метании молота, а Михаил Брудин стал вторым в метании диска. Все медали украинцы завоевали в категории до 23 лет.
Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям U-23. Лейрия, Португалия. Метание копья
- Артур Фельфнер (Украина) – 80,09 м
- Ленни Бриссо (Франция) – 72,55
- Джордж Херцег (Венгрия) – 72,46
Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям U-23. Лейрия, Португалия. Метание молота
- Михаил Кохан (Украина) – 75,80 м
- Давид Пилат (Польша) – 72,42
- Халиль Ельмазер (Турция) – 70,45
Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям U-23. Лейрия, Португалия. Метание диска
- Стивен Рихтер (Германия) – 64,23 м
- Михаил Брудин (Украина) – 58,60
- Энрико Саккомано (Италия) – 56,27
Напомним, первую медаль Украине на ЧЕ-2023 в Стамбуле принес Роман Кокошко в секторе для толкания ядра. Затем прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Екатерина Табашко выиграли "золото" и "бронзу" соответственно.