"Ми не фехтуватимемо з росією": реакція тренера збірної України на скандальне рішення

Богдан Нікішин не розуміє, як тепер українцям виступати на міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з російських та білоруських спортсменів. Наразі вони можуть брати участь у міжнародних змаганнях, а також проходити кваліфікацію на Олімпійські ігри.

Старший тренер жіночої збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішин обурений таким рішенням FIE. У коментарі "Обозревателю" Нікішин не виключає, що наша команда бойкотуватиме змагання за участю представників країн-терористів.

"Ми до останнього сподівалися, що проголосують проти їхнього допуску до змагань. Але так вийшло, що в голосуванні брало участь багато країн — було віддано більше 130 голосів, а насправді на тих же чемпіонатах світу збирається 60, максимум 70 країн, інші фактично не фехтують, але голосують.

Ми чудово розуміємо, що європейські країни не підтримують те, що робить росія в Україні. Вони однозначно нашому боці.

Але є низка держав, які знаходяться далеко від України. Країни Азії та Латинської Америки, можливо, не до кінця розуміють, що відбувається у нашій країні, і проголосували за допуск росіян до міжнародних змагань.

Ми не розуміємо, як наша команда виходитиме фехтувати і як поводитись у подібних умовах. Не розуміємо, як пройде відбір на Олімпіаду-2024 та самі Ігри.

Зараз, гадаю, нам потрібно чекати команди від нашого керівництва – від Федерації фехтування України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства оборони та Національного олімпійського комітету. Вони виберуть якусь позицію і скажуть, як нам поводитись у цій ситуації.

Ситуація складна та неоднозначна. Більшість спортсменів та тренерів на сьогоднішній момент хочуть просто бойкотувати змагання за участю спортсменів країни-терориста.

Я їх підтримую повністю, але не розумію, як це виглядатиме зі спортивної точки зору. До чого це призведе? До того, що спортсмен країни-агресора таким чином перемагатиме у цьому поєдинку?

Зараз велике питання, як поведуться інші країни. У моїх дівчаток позиція чітка: ми не фехтуватимемо з ними. І вони мають рацію, але я прошу їх не гарячкувати і все-таки дочекатися рішення керівництва", — сказав Нікішин.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил. Це викликало негативну реакцію у багатьох західних країн, а Україна погрожувала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять спортсменів із країн-агресорів.