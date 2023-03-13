Перший бойкот України: наша тенісистка відмовилася грати із фанаткою лукашенка

Леся Цуренко не вийшла на матч з Аріною Соболенко

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко без боротьби вийшла до четвертого кола турніру WTA-1000 в Індіан-Уеллсі. На матч не з’явилася її суперниця – українка Леся Цуренко. Раніше українці не потиснула руку тенісистка з Хорватії.

Офіційна причина відмови: "з особистих причин". Що сталося насправді, Цуренко розповіла в інтерв’ю BTU.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика.

Кілька днів тому я мала розмову з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з росії та білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що росіяни та білоруси повернуться на Олімпіаду і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі. Також він сказав, що "фейр-плей" та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки. Саме той факт, що вони виступатимуть на Олімпіаді, і покаже, що ці принципи працюють, що всі рівні та всі мають можливість там виступати. На питання, чи розуміє він, що каже мені це під час активної фази військової агресії росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка", — розповіла Цуренко.

Нагадаємо, Аріна Соболенко у 2020 році підписала листа на підтримку режиму олександра лукашенка. А нещодавно спортсменка зазначила, що не відчуває вини за те, що її країна виступає на боці російських агресорів.

Раніше наш Ілля Марченко не потиснув руку російському тенісистові. Також стало відомо, чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами.