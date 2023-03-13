Первый бойкот Украины: наша теннисистка отказалась играть с фанаткой лукашенко

Леся Цуренко не вышла на матч с Ариной Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко без борьбы вышла в четвертый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На матч не явилась ее соперница — украинка Леся Цуренко. Ранее украинке не пожала руку теннисистка из Хорватии.

Официальная причина отказа: "по личным причинам". Что произошло на самом деле Цуренко рассказала в интервью BTU.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из россии и беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что "фэйр-плэй" и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение", — рассказала Цуренко.

Напомним, Арина Соболенко в 2020 году подписала письмо в поддержку режима александра лукашенко. А не так давно спортсменка отметила, что не чувствует вины за то, что ее страна выступает на стороне российских агрессоров.

Ранее наш Илья Марченко не пожал руку российскому теннисисту. Также стало известно, почему украинские теннисисты не бойкотируют матчи с россиянами.