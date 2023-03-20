"Хочуть грати з росіянами": тенісна федерація відкрито виступила проти глави українського спорту

Федерація тенісу України (ФТУ) не хоче бойкотувати турніри, де братимуть участь представники країн агресорів

У понеділок, 20 березня, Федерація тенісу України офіційно виступила проти бойкоту міжнародних змагань, на яких виступають росіяни та білоруси. З пропозицією про бойкот на початку місяця виступив голова Національного олімпійського комітету (НОК) України, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Напередодні найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна розкритикувала позицію глави вітчизняного спорту.

Відповідна заява ФТУ доступна на офіційній сторінці Федерації у Facebook. В організації вважають, що бойкот змагань знищить український теніс, а росіяни та білоруси так і продовжать виступати, хоч і під нейтральним прапором. У Федерації зазначили, що позиція Гутцайта вдарить не по агресорам, а по українським спортсменам.

"Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК про повний бойкот гравцями усіх міжнародних турнірів, де грають росіяни чи білоруси.

Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу, адже гравці з цих країн беруть участь майже у кожному змаганні. Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, які кожен на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають", — йдеться у заяві ФТУ, яку підписали президент організації, а також кілька провідних українських тенісистів.

Повний текст заяви ФТУ

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у січні 2023 року заявив, що розгляне можливість повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні турніри при дотриманні атлетами суворих правил. Приводом для пом’якшення санкцій щодо російських атлетів стали тенісні ігри між росіянами та українцями, які пройшли без інцидентів. Через це у НОК України вимагали пояснень у ФТУ, представники якої не з’явилися на позачергову Генеральну асамблею організації на початку лютого. В Україні виступили категорично проти цієї ініціативи МОК і навіть пригрозили бойкотом Олімпіади-2024 у Парижі.

У березні президент НОК рекомендував спортсменам не брати участь у міжнародних змаганнях, де присутні росіяни та білоруси, що в першу чергу вдарить по тенісистам, адже провідні тенісні організації WTA та ATP не усунули росіян та білорусів від змагань, попри повномасштабне вторгнення рф. Проти позиції міністра виступили відомі тенісні меценати Юрій Сапронов та Гарік Корогодський.