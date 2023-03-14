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У росії істерика: там терміново вимагають покарати тенісисток з України

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Цуренко та Костюк Новина оновлена 14 березня 2023, 09:37
Цуренко та Костюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Леся Цуренко та Марта Костюк показали своє ставлення до окупантів

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася виходити на матч проти Аріни Соболенко. Білоруска активна прихильниця режиму лукашенка.

Поведінка Цуренко, а також те, що Марта Костюк відмовилася тиснути руку росіянці Варварі Грачовій, викликали у наших ворогів істерику.

Відомий російський тенісист Андрій Чесноков вимагає дискваліфікувати українок.

"Якщо у Цуренко немає травм, то нехай WTA не заплатить їй гроші, зніме очки за турнір. Соболенко нічого їй не зробила, вона веде себе гідно по відношенню до інших гравців, а Цуренко поводиться неспортивно.

Я вважаю, що WTA має вжити заходи, якщо цього не зробити, то ці витівки нескінченно продовжуватимуться, так не можна. До цього Костюк відмовилася тиснути руку Грачовій, хоча в неї не було причин, Варвара нічим її не ображала, не била її по голові ракеткою. Ці події порушують цілісність тенісної сім’ї. Я вважаю, якщо їх оштрафувати та усунути від турнірів на кілька місяців, то ці акції, які не мають жодного відношення до спорту, одразу припиняться", — цитує Чеснокова Sport24.

Раніше стало відомо, чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами.

Теги:
#Теніс #Леся Цуренко #Марта Костюк