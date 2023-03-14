У росії істерика: там терміново вимагають покарати тенісисток з України

Леся Цуренко та Марта Костюк показали своє ставлення до окупантів

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася виходити на матч проти Аріни Соболенко. Білоруска активна прихильниця режиму лукашенка.

Поведінка Цуренко, а також те, що Марта Костюк відмовилася тиснути руку росіянці Варварі Грачовій, викликали у наших ворогів істерику.

Відомий російський тенісист Андрій Чесноков вимагає дискваліфікувати українок.

"Якщо у Цуренко немає травм, то нехай WTA не заплатить їй гроші, зніме очки за турнір. Соболенко нічого їй не зробила, вона веде себе гідно по відношенню до інших гравців, а Цуренко поводиться неспортивно.

Я вважаю, що WTA має вжити заходи, якщо цього не зробити, то ці витівки нескінченно продовжуватимуться, так не можна. До цього Костюк відмовилася тиснути руку Грачовій, хоча в неї не було причин, Варвара нічим її не ображала, не била її по голові ракеткою. Ці події порушують цілісність тенісної сім’ї. Я вважаю, якщо їх оштрафувати та усунути від турнірів на кілька місяців, то ці акції, які не мають жодного відношення до спорту, одразу припиняться", — цитує Чеснокова Sport24.

Раніше стало відомо, чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами.