В россии истерика: там срочно требуют наказать теннисисток из Украины

Леся Цуренко и Марта Костюк показали свое отношение к оккупантам

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на матч против Арины Соболенко. Белоруска активная сторонница режима лукашенко.

Поведение Цуренко, а также то, что Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой, вызвали у наших врагов истерику.

Известный российский теннисист Андрей Чесноков потребовал дисквалифицировать украинок.

"Если у Цуренко нет травм, то пусть WTA не заплатит ей деньги, снимет очки за турнир. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно.

Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин, Варвара ничем ее не оскорбляла, не била ее по голове ракеткой. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся", — цитирует Чеснокова Sport24.

Ранее стало известно, почему украинские теннисисты не бойкотируют матчи с россиянами.