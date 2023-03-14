Найкраща тенісистка України жорстко відповіла голові українського спорту

Спортсменка не згодна з думкою міністра

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка збирається повернутися на корт після народження доньки, висловилася щодо позиції голови Національного олімпійського комітету (НОК) України, міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Функціонер наполягає, щоб українські спортсмени бойкотували міжнародні турніри, де беруть участь росіяни та білоруси.

Відповідне інтерв’ю Світоліної доступне на порталі BTU. Еліна виступила категорично проти заборони для тенісистів, зазначивши, що пропозиція Гутцайта по суті знищить український спорт. Українка вважає, що наші спортсмени мають домагатися заборони для участі країн-агресорів на міжнародних змаганнях, проте там де це не вдалося, все одно потрібно брати участь у турнірах.

"Щодо можливої заборони. Зараз рекомендація звучить таким чином: "не брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені російські та/або білоруські спортсмени.

Що це означає де-факто? Це означає, що кар’єра всіх українських професійних тенісистів — і дорослих, і юніорів — має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам ніде грати. Це кінець. Отже, теніс треба викреслити як вид спорту", — заявила Світоліна.

Тенісистка зазначила, що росіяни виступають у тенісі, велоспорті, а з недавнього часу й у фехтуванні. Таким чином, ми не побачимо в цих дисциплінах українців, якщо послідуємо рекомендації НОК. Еліна запитує, а що буде, якщо все більше світових федерацій допустять росіян до змагань.

"Немає гарантії, що завтра їх не допустять до інших видів спорту. Що робити Україні із забороною на виступи для наших спортсменів? Продовжувати забороняти? Забирати "зброю" у наших спортсменів?

Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми — ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони ведуть боротьбу за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донеччині.

Для мене тенісний корт — це мій фронт. Саме там я завжди підіймаю український прапор, там я говорю про війну, про те, що росія — це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос і силу", — сказала Еліна.

Світоліна вважає, що повномасштабна війна вже відкинула український спорт на 10 років тому, а невиважене рішення чиновників може вбити його.

"За моїми оцінками, війна вже відкинула український спорт на 10 років назад. Спортивні досягнення — це та частина української ДНК, яку знають у світі. І мені як українці та як тенісистці дуже болить, щоб невиваженими або поспішними рішеннями ми не зламали цей переможний код. Слава Україні!" — додала тенісистка.

Рішення про рекомендацію бойкотувати турніри за участю представників країн-агресорів було озвучено після наради всіх федерацій олімпійських видів спорту, яка відбулася 9 березня. Вадим Гутцайт повідомив, що всім федераціям будуть розіслані відповідні листи, щоб протягом десяти днів вони визначилися, чи братимуть вони участь у змаганнях разом із росіянами та білорусами.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у січні заявив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях при дотриманні атлетами деяких правил. У НОК пригрозили бойкотом Олімпіади, якщо туди допустять представників країн-агресорів. Примітно, що приводом для пом’якшення санкцій щодо російських атлетів стали тенісні матчі представників рф з українцями.