Лучшая теннисистка Украины жестко ответила главе украинского спорта

Спортсменка не согласна с мнением министра

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая собирается вернуться на корт после рождения дочери, высказалась касательно позиции главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Функционер настаивает, чтобы украинские спортсмены бойкотировали международные турниры, где участвуют россияне и белорусы.

Соответствующее интервью Свитолиной доступно на портале BTU. Элина выступила категорически против запрета для теннисистов, отметив, что предложение Гутцайта, по сути, уничтожит украинский спорт. Украинка считает, что наши спортсмены должны добиваться запрета для участия стран-агрессоров на международных соревнованиях, однако, там где это не удалось, все равно надо участвовать в турнирах.

"Относительно возможного запрета. Сейчас рекомендация звучит следующим образом: "не участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены российские и/или белорусские спортсмены".

Что это означает де-факто? Это означает, что карьера всех украинских профессиональных теннисистов — и взрослых, и юниоров — должна завершиться. Потому что если мы не можем участвовать в туре, где играют страны под белыми флагами, нам негде играть. Это конец. Значит, теннис надо вычеркнуть как вид спорта", — заявила Свитолина.

Теннисистка отметила, что россияне выступают в теннисе, велоспорте, а с недавнего времени и в фехтовании. Таким образом, мы не увидим в этих дисциплинах украинцев, если последуем рекомендации НОК. Элина задается вопросом, а что будет, если все больше мировых федераций допустят россиян к соревнованиям.

"Нет гарантии, что завтра их не допустят к другим видам спорта. Что делать Украине с запретом на выступления для наших спортсменов? Продолжать запрещать? Забирать "оружие" у наших спортсменов?

Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы — нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинский флаг на освобожденной Харьковщине или Донбассе.

Для меня теннисный корт — это мой фронт. Именно там я всегда поднимаю украинский флаг, там я говорю о войне, о том, что Россия — это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где я имею голос и силу", — сказала Элина.

Свитолина считает, что полномасштабная война уже отбросила украинский спорт на 10 лет назад, а невзвешенное решение чиновников может убить его.

"По моим оценкам, война уже отбросила украинский спорт на 10 лет назад. Спортивные достижения — это та часть украинской ДНК, которую знают в мире. И мне как украинке и как теннисистке очень болит, чтобы невзвешенными или поспешными решениями мы не сломали этот победный код. Слава Украине!" — добавила теннисистка.

Решение о рекомендации бойкотировать турниры с участием представителей стран-агрессорове было озвучено после совещания всех федераций олимпийских видов спорта, которое состоялось 9 марта. Вадим Гутцайт сообщил, что всем федерациям будут разосланы соответствующие письма, чтобы в течение десяти дней они определились, будут ли они участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в январе заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами некоторых правил. В НОК пригрозили бойкотом Олимпиады, если туда допустят представителей стран-агрессоров. Примечательно, что поводом для смягчения санкций касательно российских атлетов стали теннисные матчи представителей рф с украинцами.