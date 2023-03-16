Відомі бізнесмени жорстко розкритикували Гутцайта за "рекомендацію" українським спортсменам та "наїзд" на тенісистів

Вадим Гутцайт повинен був домогтися усунення від змагання росіян і білорусів, а не забороняти українцям грати

Харківський бізнесмен Юрій Сапронов та відомий український підприємець Гарік Корогодський розкритикували заяву президента НОК України про те, що українські спортсмени мають відмовлятись грати з росіянами. Раніше в інтерв’ю глава НОК та міністр спорту України Вадим Гутцайт дав "рекомендацію" українським тенесистам не брати участі у турнірах, де беруть участь росіяни та білоруси.

Бізнесмени Гарік Корогодський та Юрій Сапронов висловилися на своїх сторінках у Фейсбуці. Корогодський наголосив, що з ворогом потрібно боротися на всіх фронтах, у тому числі й у сфері спорту.

"З ворогом треба боротися, на всіх напрямках. На війні, в інформаційному просторі, на корті. Ваш фронт – домогтися усунення російських та білоруських від усіх змагань. А ви – ви не змогли. І пропонуєте усунути українців", – написав бізнесмен.

Він поцікавився, що зробив особисто Гутцайт для армії та України, а також наголосив, що голова НОК знаходиться не на фронті, як інші спортсмени. Але при цьому критикує їх.

"Вадим, а ви зараз що — воюєте? Як пішли добровольцями тенісисти Стаховський і Долгополов? Чи в кабінеті? Що ви, як міністр, зробили для тенісу? Невже нічого? Може, ви знаєте хто з тенісистів допомагає Україні? А, ви не знаєте, як їх звуть", — емоційно написав Корогодський.

А харківський бізнесмен Юрій Сапронов опублікував скрін постанови Гутцайта, в якій той закликає тенісистів не брати участь у турнірах із росіянами та білорусами. Документ він лаконічно підписав.

"Ось воно. Це бл**ство. Ганьба", — написав Сапронов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна також розкритикувала пропозицію Гутцайта. Українка вважає, що наші спортсмени мають домагатися заборони для участі країн-агресорів на міжнародних змаганнях, проте там де це не вдалося, все одно треба брати участь у турнірах. Інакше про спорт в Україні можна забути.