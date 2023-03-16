Рус

Відомі бізнесмени жорстко розкритикували Гутцайта за "рекомендацію" українським спортсменам та "наїзд" на тенісистів

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарік Корогодський та Юрій Сапронов озвучили свою думку Новина оновлена 16 березня 2023, 21:01
Гарік Корогодський та Юрій Сапронов озвучили свою думку. Фото Колаж

Вадим Гутцайт повинен був домогтися усунення від змагання росіян і білорусів, а не забороняти українцям грати

Харківський бізнесмен Юрій Сапронов та відомий український підприємець Гарік Корогодський розкритикували заяву президента НОК України про те, що українські спортсмени мають відмовлятись грати з росіянами. Раніше в інтерв’ю глава НОК та міністр спорту України Вадим Гутцайт дав "рекомендацію" українським тенесистам не брати участі у турнірах, де беруть участь росіяни та білоруси.

Бізнесмени Гарік Корогодський та Юрій Сапронов висловилися на своїх сторінках у Фейсбуці. Корогодський наголосив, що з ворогом потрібно боротися на всіх фронтах, у тому числі й у сфері спорту.

"З ворогом треба боротися, на всіх напрямках. На війні, в інформаційному просторі, на корті. Ваш фронт – домогтися усунення російських та білоруських від усіх змагань. А ви – ви не змогли. І пропонуєте усунути українців", – написав бізнесмен.

Він поцікавився, що зробив особисто Гутцайт для армії та України, а також наголосив, що голова НОК знаходиться не на фронті, як інші спортсмени. Але при цьому критикує їх.

"Вадим, а ви зараз що — воюєте? Як пішли добровольцями тенісисти Стаховський і Долгополов? Чи в кабінеті? Що ви, як міністр, зробили для тенісу? Невже нічого? Може, ви знаєте хто з тенісистів допомагає Україні? А, ви не знаєте, як їх звуть", — емоційно написав Корогодський.

А харківський бізнесмен Юрій Сапронов опублікував скрін постанови Гутцайта, в якій той закликає тенісистів не брати участь у турнірах із росіянами та білорусами. Документ він лаконічно підписав.

"Ось воно. Це бл**ство. Ганьба", — написав Сапронов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна також розкритикувала пропозицію Гутцайта. Українка вважає, що наші спортсмени мають домагатися заборони для участі країн-агресорів на міжнародних змаганнях, проте там де це не вдалося, все одно треба брати участь у турнірах. Інакше про спорт в Україні можна забути.

Теги:
#Скандал #Юрій Сапронов #Спортсмени #Вадим Гутцайт #Гарік Корогодський