Финляндия отменила международный турнир из-за потенциального участия россиян

Цивилизованные страны не хотят соревноваться с представителями агрессоров

Финляндия отказалась проводить международный турнир по фехтованию Kupittaa Tournament из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Об этом сообщает Федерация фехтования Финляндии на своем официальном сайте. В организации отметили, что вместо этого турнира могут провести другой, который не будет проходить под эгидой FIE.

К слову, турнир Kupittaa Tournament проводился ежегодно в Турку с 1978 года. Соревнования категории Б не являлись отборочным на Олимпийские игры-2024 в Париже и не имели статус Кубка мира.

Ранее Германия отказалась от проведения Кубка мира по фехтованию в Тауэрбишофсхайме в женской рапире из-за допуска россиян и белорусов.

Напомним, FIE на конгрессе большинством голосов приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Олимпийская чемпионка Ольга Харлан раскритиковала решение FIE, а Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров, где будут представлены страны-агрессоры.