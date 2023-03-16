Германия отказалась от международного турнира после допуска россиян

Соревнования должны были пройти в мае

В четверг, 16 марта, Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения Кубка мира по женской рапире. Это произошло после решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян к международным турнирам.

Об этом сообщила пресс-служба немецкой Федерации на своем официальном сайте. Президент DFB Клаудия Бокель отметила, что решение об отмене Кубка мира по женской рапире в Германии стало следствием длительного обсуждения, а немецкие спортсмены потеряли возможность выступить перед родной публикой.

Снятие санкций с российских и белорусских фехтовальщиков вступает в силу в середине апреля, а начало Кубка мира по женской рапире запланировано на 6 мая 2023 года в немецком городе Тауэрбишофсхайм. Таким образом, эти соревнования должны были стать одними из первых, на которых пришлось бы выполнять решения FIE.

"По-прежнему мы остаемся солидарными с людьми в Украине, страдающими от захватнической войны. Федерация фехтования Германии теперь хочет дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата, и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, делающих проведение турнира невозможным", — заявила Бокель.

Напомним, в Украине раскритиковали решение FIE по россиянам. Кроме того, сборная Украины не собирается фехтовать с представителями стран-агрессоров.