Укр

17 медалей! Сборная Украины по грэпплингу выиграла медальный зачет Евро

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по грэпплингу Новость обновлена 15 марта 2023, 17:21
Сборная Украины по грэпплингу. Фото facebook.com/Grapplingua

Украинские спортсмены блестяще выступили на чемпионате Европы

В Бухаресте (Румыния) в середине марта состоялось континентальное первенство, на котором определили сильнейших греплеров Европы в 2023 году. Накануне в Белграде (Сербия) прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам, в рамках которого украинские спортсмены выиграли семь наград.

Сборная Украины достойно представила страну. Вопреки всем обстоятельствам, украинская команда выиграла 17 медалей, передает пресс-служба Федерации греплинга Украины в Facebook. Соревнования проходили с 11 по 12 марта в городе Бухарест, в нем приняли участие 17 стран. На счету на шей команды 5 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград.

Список украинских медалистов на ЧЕ-2023 по грэпплингу:

Напомним, украинские акробаты дважды поднимались на подиум по итогам этапа Кубка мира в Португалии.

Накануне украинский легкоатлет Роман Кокошко с рекордом победил в секторе для толкания ядра на Кубке Европы по метаниям, что проходит в португальской Лейрии. Там же триумфовал украинский легкоатлет Артур Фельфнер, который метнул копье на золотую медаль на молодежном уровне U-23.

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