Украинские акробаты успешно выступили на Кубке мира

Спортсмены блестяще выступили в Португалии

Украинские акробаты дважды поднимались на подиум по итогам этапа Кубка мира в городе Мая (Португалия). Накануне сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Обе награды наши атлеты получили в групповых упражнениях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерация гимнастики на своем официальном сайте.

Чемпионами на этапе Кубка мира стал мужской квартет из Украины. Наша команда в составе Станислава Кукурудза, Тараса Яруша, Юрия Пуша и Юрия Савка выиграла "золото" в групповых упражнениях, опередив британскую четверку.

Украинки Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач заняли второе место в соревнованиях "троек". Победу в турнире отпраздновали португальские акробатки.

Ранее сообщалось, что украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова заняли второе место на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан). Напомним, известный украинский гимнаст устроил бойкот национальной команде.