17 медалей! Збірна України з грепплінгу виграла медальний залік Євро

Українські спортсмени блискуче виступили на чемпіонаті Європи

У Бухаресті (Румунія) у середині березня відбулася континентальна першість, на якій визначили найсильніших грепплерів Європи у 2023 році. Напередодні у Белграді (Сербія) пройшов чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, у рамках якого українські спортсмени виграли сім нагород.

Збірна України гідно презентувала країну. Попри всі обставини, українська команда виграла 17 медалей, передає пресслужба Федерації греплінгу України у Facebook. Змагання проходили з 11 по 12 березня у місті Бухарест, у ньому взяли участь 17 країн. На рахунку нашої команди 5 золотих, 4 срібних та 8 бронзових нагород.

Список українських медалістів на ЧЄ-2023 з греплінгу:

Нагадаємо, українські акробати двічі підіймалися на подіум за підсумками етапу Кубка світу у Португалії.

Напередодні український легкоатлет Роман Кокошко з рекордом переміг у секторі для штовхання ядра на Кубку Європи з метань у португальській Лейрії. Там же тріумфував український легкоатлет Артур Фельфнер, який метнув спис на золоту медаль на молодіжному рівні U-23.