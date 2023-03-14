Українські акробати успішно виступили на Кубку світу

Спортсмени блискуче виступили у Португалії

Українські акробати двічі піднімалися на подіум за підсумками етапу Кубка світу у місті Мая (Португалія). Напередодні збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Досі (Катар).

Обидві нагороди наші атлети здобули у групових вправах. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гімнастики на своєму офіційному сайті.

Чемпіонами на етапі Кубка світу став чоловічий квартет з України. Наша команда у складі Станіслава Кукуруза, Тараса Яруша, Юрія Пуша та Юрія Савка виграла "золото" у групових вправах, випередивши британську четвірку.

Українки Каріна Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач посіли друге місце у змаганнях "трійок". Перемогу у турнірі відсвяткували португальські акробатки.

Раніше повідомлялося, що українські гімнастки Світлана Малькова та Катерина Кулешова посіли друге місце на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті в Баку (Азербайджан). Нагадаємо, відомий український гімнаст влаштував бойкот національній команді.