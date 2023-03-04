Зібрали букет дорогоцінних металів! Неймовірний успіх українських гімнастів (відео)

Наша команда виграла етап Кубку світу

Збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який пройшов у Досі. Нагадаємо, FIG продовжила дискваліфікацію російських та білоруських спортсменів.

Українські гімнасти в Катарі виграли чотири медалі — дві золоті та дві срібні

Золоту та срібну медаль здобула 15-річна Ганна Лащевська.

Ще одне "золото" виграв Ілля Ковтун.

Срібну медаль здобув Ігор Радівілов.

Медальний залік Кубка світу:

Україна – 4 (2 золота + 2 срібла) Японія – 3 (1 золото + 2 срібла) Філіппіни – 3 (1 золота + 1 срібло + 1 бронза)

Раніше українські гімнастки Світлана Малькова та Катерина Кулешова піднялися на другий рядок п’єдесталу на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті в Баку (Азербайджан).

Нагадаємо, на ЧС-2022 зі спортивної гімнастики українець Ігор Радівілов виграв медаль у своїй коронній вправі — опорному стрибку.

Раніше повідомлялося, що гімнасту збірної України заборонили з’являтися на змаганнях у жовто-синій футболці з написом "Зупиніть війну".