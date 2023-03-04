Собрали букет драгметаллов! Невероятный успех украинских гимнастов (видео)

Наша команда выиграла этап Кубка мира

Сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Дохе. Напомним, FIG продлила дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.

Украинские гимнасты в Катаре выиграли четыре медали — две золотые и две серебряные

Золотую и серебряную медаль завоевала 15-летняя Анна Лащевская.

Еще одно "золото" выиграл Илья Ковтун.

Серебряную медаль завоевал Игорь Радивилов.

Медальный зачет Кубка мира:

Украина – 4 (2 золотых + 2 серебряных) Япония – 3 (1 золото + 2 серебряные) Филиппины – 3 (1 золотая + 1 серебряная + 1 бронзовая)

Ранее украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова поднялись на вторую строчку пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан).

Напомним, на ЧМ-2022 по спортивной гимнастике украинец Игорь Радивилов выиграл медаль в своем коронном упражнении — опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что гимнасту сборной Украины запретили появляться на соревнованиях в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну".