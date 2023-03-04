Собрали букет драгметаллов! Невероятный успех украинских гимнастов (видео)
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Наша команда выиграла этап Кубка мира
Сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Дохе. Напомним, FIG продлила дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.
Украинские гимнасты в Катаре выиграли четыре медали — две золотые и две серебряные
Золотую и серебряную медаль завоевала 15-летняя Анна Лащевская.
Еще одно "золото" выиграл Илья Ковтун.
Серебряную медаль завоевал Игорь Радивилов.
Медальный зачет Кубка мира:
- Украина – 4 (2 золотых + 2 серебряных)
- Япония – 3 (1 золото + 2 серебряные)
- Филиппины – 3 (1 золотая + 1 серебряная + 1 бронзовая)
Ранее украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова поднялись на вторую строчку пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан).
Напомним, на ЧМ-2022 по спортивной гимнастике украинец Игорь Радивилов выиграл медаль в своем коронном упражнении — опорном прыжке.
Ранее сообщалось, что гимнасту сборной Украины запретили появляться на соревнованиях в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну".